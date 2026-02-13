Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев.

Припомняме, че заявлението е подадено на 11 февруари. Това стана ясно от думите на председателя на парламента Рая Назарян.

203-ма народни представители гласуваха "за", 1 бе "против", въздържали се - няма. 

Оставката се явява по-скоро формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в края на януари.