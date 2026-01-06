24 часа" по Закона за достъп до обществена информация.
Сумата представлява общо начислените брутни възнаграждения, от която обаче се правят удръжки за данъци и за здравни и пенсионни осигурителни вноски, уточняват от НС. За година това прави по близо 100 хил. лева на ден.
За тези 12 месеца парламентът е заседавал 151 пъти. Реално истинската му работа започна с два месеца по-късно - чак през януари, когато бе договорено мнозинството зад правителството на Росен Желязков. Отделно депутатите имат цели 1068 “бягства" от пленарната зала и от комисиите, за което са глобени с над 773 хил. лева.
Те получават месечно възнаграждение в размер на 3 средни работни заплати в обществения сектор за страната по данни на НСИ, като сумата се обновява на всяко тримесечие. Последните цифри са за септември и тогава базата на депутатската заплата е била около 8000 лева.
Допълнително се начисляват пари за заемане на шефски постове - 35% над възнаграждението, както и за комисии и групи. Както и проценти за участие в комисия, а всеки депутат е в поне една. Научна степен добавя нови 10% върху основната заплата.
Същевременно съгласно Кодекса на труда всеки народен представител получава по 1% клас за всяка година стаж.
Отделно от всичко това избраниците вземат всеки месец 2/3 над заплатата си в плик, за да си покриват разходи за сътрудници и други във връзка с работата им. Това са безотчетни пари, които най-често се прибират в касите на парламентарните групи и се ползват по общо решение. За 2024 г. парите в плик възлизаха на 4,8 милиона.
Над 76,3 милиона отидоха за заплати на депутатите от провалените 6 парламента в последните 4 години - от 45-ия през пролетта на 2021 г. до 50-ия през 2024 г.
Депутатите са получили над 36,5 млн. лева за заплати
