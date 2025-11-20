Депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК
©
Според първоначалните разчети: Минималната работна заплата става 620 евро от 2026 година, а максималният осигурителен праг се вдига на 2352 евро. На масата стои и предложението за вдигане на пенсионната вноска с 2 процентни пункта. Всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%.
Бюджетът за НЗОК за 2026 година е 5,57 млрд. евро – или около 15% повече спрямо сегашния. Здравноосигурителните плащания нарастват с 10 процентни пункта. Запазва се здравната вноска в размер на 8%.
Още по темата
/
Проф. Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Още от категорията
/
Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Оранжеви кодове за утре няма да има, но предупреждение от първа степен ще е в сила за Централна и Източна България
19.11
"Лукойл" се надява, че особеният управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, разписание и колко души се превозват
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям п...
22:37 / 19.11.2025
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за пр...
22:17 / 19.11.2025
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
22:16 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за...
22:16 / 19.11.2025
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:45 / 19.11.2025
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:45 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.