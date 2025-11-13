Депутатите удължиха работното си време
Заради удълженото работно време заседанието на Комисията по правата на човека и вероизповеданията отпадна, както и Комисията по транспорт и съобщения.
Депутатите има още две точки да разгледат: Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана ((Вносители: Златан Златанов, Хамид Хамид и група народни представители) и Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Деница Сачева и група народни представители, Елисавета Белобрадова и група народни представители).
