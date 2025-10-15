ЗАРЕЖДАНЕ...
Дерматолозите вече могат да извършват и естетични интервенции
В Държавен вестник беше обнародвана Наредба № Н-4 от 3 октомври 2025 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кожни и венерически болести“ (КВБ).
С това се слага край на спекулациите дали специалистите по КВБ могат да извършват интервенции в областта на естетичната дерматология.
Краткият отговор е ДА!. Това споделя в своя Фейсбук профил дерматологът доц. Даниела Грозева.
Ето какво още обяснява тя:
Към настоящия момент специалистите по Пластично-възстановителна и естетична хирургия и по КВБ имат право да извършват естетични интервенции, насочени към подобряване външния вид на пациентите и заличаване на признаците на стареене.
Тук се включват и лекари със специалности с хирургична насоченост, когато интервенцията е в тяхната топографоанатомична област и те притежават необходимата квалификация съгласно медицинските стандарти.
Важно е да се подчертае, че качеството на медицинската помощ се основава именно на спазването на медицинските стандарти. Те гарантират безопасност, компетентност и високо ниво на професионализъм.
Затова, когато избираме на кого да доверим външния си вид, нека се ръководим от специализацията, квалификацията и спазването на установените медицински стандарти.
