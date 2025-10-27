ЗАРЕЖДАНЕ...
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
©
"Идеята на индекса е да напипа пулса на училищата, колко готови те са за интеграцията на изкуствения интелект. Той дава картина каква е реалната готовност, къде има нужда да се насочи още ресурс в правилната посока. Това ще помогне на учителите да използват отговорно и етично изкуствения интелект. Целта е да превърнем технологиите в наш съюзник, да използваме това, за да стимулираме децата да бъдат креативни, мотивирани и да мислят критично и отговорно. Когато имаме ясен регламент, когато имаме ясни правила и използваме отговорно изкуствения интелект, може да го превърнем в наш съюзник“, обясни Бенина.
Опитът й от работата с деца показва, че те се справят добре с интегрирането на изкуствен интелект в учебния процес. "Мислят, това ги мотивира и стимулира креативността им. Децата имаха възможност да създават игровизация на учебния процес, използвайки технологиите. Това ми даде възможност да видя, че работейки по този начин, децата са по-мотивирани, научават повече, по-мотивирани са, по-креативни са“, сподели Десислава Бенина.
Още по темата
/
Плагиатството в ерата на изкуствения интелект – ако го питат, ще ни "издъни ли", че ни е писал есето или дипломната работа
27.08
Интервю с AI: Нямам емоции и чувства по човешки, така че не мога да се влюбя, но пък мога да симулирам и да разбирам емоции
06.08
Съвет от експерт: Преди да публикувате каквото и да е в интернет, задайте си въпроса: "Готови ли сте да го споделите с непознати"
18.06
Изкуственият интелект е трансформираща технология, която може да се сравни с откритието на огъня
11.06
Още от категорията
/
Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило неговия арест
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
22:47 / 26.10.2025
Министър Иванов: БСП ще напусне управленската коалиция, ако се на...
21:11 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.