Илияна Йотова.
"Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях", написа тя.
"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточен за поста ми за Радев, но сте объркали мястото за изливане на гнева си. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора.Всички, които разпространяват гнусни внушения за "договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв".
Десислава Иванчева: Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев и Йотова!
