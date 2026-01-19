На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.
"Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти", гласеше част от обръщението на Румен Радев, чрез което той обяви своята оставка, която ще бъде депозирана утре.
Десислава Радева смени профилната си снимка във Фейсбук
© Фейсбук
Актуални теми
