ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дете загина след падане от самоделно МПС в Габровско
Инцидентът е станал днес следобед, около малко след 15 часа, казаха още от полицията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:55 / 09.09.2025
Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здр...
16:08 / 09.09.2025
Съдиите обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски ше...
16:00 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:55 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
17:33 / 09.09.2025
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна
14:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
15:49 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета