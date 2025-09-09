Дете загина след падане от самоделно МПС в Габровско 

© Дете загина след падане от неопределено, самоделно МПС в дряновското село Пейна, Габровска област. Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Габрово.



Инцидентът е станал днес следобед, около малко след 15 часа, казаха още от полицията.