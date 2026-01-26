Дете загина при катастрофа в Прохода на Републиката около полунощ. Ударили са се лек автомобил и тир, като тежкотоварният автомобил се е завъртял, ударил колата, след което шофьорът опитал да избяга от мястото на инцидента.В колата се е возило семейство - мъж, жена и детето им. Мъжът е с два счупени крака, жената е в стабилно състояние, а 9-годишното им дете е починало на път за болницата.Шофьорът на тира е задържан - той е турски гражданин. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради катастрофата пътят беше временно затворен.