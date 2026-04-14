3-годишното момченце, което увисна от тераса на 8-ия етаж на блок в Ямбол, ще бъде настанено днес в приемно семейство в Ракитово заедно с по-малката си сестра. Двете деца ще бъдат събрани отново, след като в продължение на две седмици са били отглеждани в различни приемни семейства.

Burgas24.bg припомня, че едно от децата бе спасено от полицаи, след като буквално е висяло от ръба на тераса на осмия етаж в жилищен блок в ямболския комплекс "Златен рог“ на 1 април. Родителите са били задържани за 24 часа.

"Децата все още не са настанени в приемно семейство на територията на Дирекция "Социално подпомагане"-Ракитово. Очакваме това да се случи по-късно днес“, коментира пред bTV Искра Чукалова, началник на отдел "Закрила на детето" към ДСП – Ракитово. "Искаме да благодарим на това приемно семейство, което за пореден пърт така бързо, адекватно и с готовност отвори вратите си да приеме тези две прекрасни деца в своето семейство", добавя тя.