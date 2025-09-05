Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Детските психиатрии у нас са 32
Автор: Илиана Пенова 15:37Коментари (0)121
© Александровска болница
Малкият брои детски психиатрии, не е само български патент, то е европейски и световен. 32 са детските психиатри, 22 работят по специалността. Те са концентрирани основно в София и Варна, където има детски психиатрии.Това каза здравният министър Силви Кирилов по време на парламентарния контрол днес, на въпрос зададен от няколко представители на "ДПС - Ново начало" за недостига на детски психиатри и липса на достъпна специализирана помощ за деца с разстройства от аутистичния спектър.

Министър Кирилов обясни, че на специализантите се предоставят 2600 лева за насърчаване да работят в тази сфера, като до момента това са трима специализанти.

Относно заболяванията от аутистичния спектър

"Диагностиката се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, средната възраст за поставяне на диагноза е 36 месеца. Диагностиката продължава е 21 дни и е безплатно. Има дневни отделения в София, Варна, Ловеч, Пловдив, Търговище, Бургас", каза министър Кирилов.

Той обясни, че  е интегриран план за действие, включващ ранно откриване, скрининг, ранна диагностика и ресурсна обезпеченост.



Още по темата: общо новини по темата: 564
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/94 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:48 / 05.09.2025
Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането н...
16:46 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 бълг...
16:34 / 05.09.2025
Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за п...
16:16 / 05.09.2025
Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дял...
16:09 / 05.09.2025
Тези отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост
15:44 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Военният парад в Пекин-2025
България в еврозоната
Бюджет 2025
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: