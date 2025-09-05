ЗАРЕЖДАНЕ...
|Детските психиатрии у нас са 32
Министър Кирилов обясни, че на специализантите се предоставят 2600 лева за насърчаване да работят в тази сфера, като до момента това са трима специализанти.
Относно заболяванията от аутистичния спектър
"Диагностиката се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, средната възраст за поставяне на диагноза е 36 месеца. Диагностиката продължава е 21 дни и е безплатно. Има дневни отделения в София, Варна, Ловеч, Пловдив, Търговище, Бургас", каза министър Кирилов.
Той обясни, че е интегриран план за действие, включващ ранно откриване, скрининг, ранна диагностика и ресурсна обезпеченост.
