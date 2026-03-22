Диана Дамянова: Ако Радев падне под 95-90 депутати, предвиждам нови избори
"Те имат различия за начина, по който се прави политика, имат различия за начина, по който се изразява политиката, за мотивировките в политиката. Най-вероятно ще се окажат и с много сериозни икономически различия, защото програмата на Радев изглежда доста дясна, но той представлява ляв електорат и ще бъде принуден да се съобразява с това“, каза тя.
"ПП са си леви, там няма никакъв проблем - те ще се слеят с Радев моментално. Но за ДБ едно подобно левичарство вече ще бъде наказателно – и то наказателно, като електоратът им ще ги накаже. Така че и двете страни, които евентуално спорят за бъдещ кабинет, като че ли ще имат своите възражения против. Затова и Радев ни продава тезата за две трети квалифицирано мнозинство, което му трябва, обаче за съжаление не се добива така квалифицирано мнозинство“, обясни експертът.
По думите й Румен Радев няма да направи правителство с ГЕРБ при първите избори.
"Ако Радев падне под 95-90 депутати, аз лично предвиждам нови избори заедно с президентските – вероятно след един опит да се направи правителство, който няма да е успешен“, заяви Диана Дамянова.
Дамянова предвижда по-тъмната част на предизборните кампании да бъде във втората им половина.
"Когато имаш тип негативна кампания, трябва да имаш малко време до изборите, за да няма време атакуваните да я опровергаят“, обясни тя.
"Аз смятам, че в парламента ще влязат повече от пет партии, защото тази избирателна активност беше измерена през декември, когато в действителност имаше един подем сред младите. Проблемът на българските протести е, че след като протестират, хората после не ходят да гласуват. Така беше през 2020 г., така беше и през 2022 г.“
По думите й протестите в България са искри, които изгарят, и след това тези хора не са мобилизирани, или пък са много силно разочаровани от политическата сила, която са последвали.
