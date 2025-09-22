ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Дамянова: Политиката в България е срамна професия
"Хубавата новина е, че българският народ не се интересува от парламентарните дебати, прояви и коментари. Ако се интересуваше, би попаднал на най-страшната лексика и пълно политическо безхаберие", смята Дамянова.
По думите й "разговорът“ между Асен Василев и Делян Пеевски е еманация на вече създадените отношения в обществото. "Българият парламент възпитава лошо поведение в гражданите и не трябва да се учудваме, когато срещаме хора, готови да се бият на улиците безпричинно", заяви тя.
Според нея нито един смислен човек в България при никакви обстоятелства не се залавя с политика. "Има 200-250 души, които са истински политици, защото се занимават професионално с това. Всичко останало е плява, която избуява, защото политиката е непрестижна професия", подчерта Дамянова.
Тя смята, че политиката в България е срамна професия. "Благодарение на 45-те години комунизъм нямаме наследство на политическа класа и сега излиза пяната. Но ние в момента сме капка в историята. Това са мигове, които ще отминат, ще се създаде истинска политическа класа и тогава вече ще може да се говори за политиката", допълни екпертът.
Дамянова обясни също така, че Борисов иска да изкара още един мандат като на министър-председател. "След революцията през 2020 г. Борисов разбра, че е прекалил в много отношения - и към обществения ресурси, и към гражданското общество. Сега обаче иска да се върне, за да може да си тръгне с паметник", каза още тя.
