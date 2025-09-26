ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
“Градиш имидж в продължение на 8 години, успяваш да удържиш едно сравнително адекватно поведение, когато притежаваш цялата власт, и въпреки това той тогава имаше по-политическо поведение на президент", коментира Дамянова.
По думите й ситуацията е една, ако президентът се яви на избори преди изтичане на мандата и друга - ако се яви след. “Ако се яви 2 години след изтичане, бройте го, че изобщо не се е явил", каза тя.
Директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев сподели, че е най-възмутен от употребата на думи. Президентът Радев нарече партийните лидери в управленската конструкция "шутове".
“Употребата на думи, особено когато са директна обида към политически опонент или важна политическа фигура в държавата, какъвто е Борисов, е ужасяващо послание за състоянието на демокрацията и на гражданското ни общество", смята Желев. По думите му унищожаването на тъканта на демокрацията е най-големият ни проблем и много трудно може да бъде заздравен.
“За политически проект на Радев се говори вече от самото начало на втория му мандат. Аз все още не виждам партия, която Радев да оглави. Ако това нещо не се случи в рамките на мандата му, не виждам на какви избори може да се яви той, докато е президент. Има вариант да се яви, ако абдикира. Но въпросът не е какво се случва в реалната политическа игра. Проблемът е, че всички тези думи унищожават обществото ни и надеждата, че нещо може да се промени", смята той.
Според Дамянова обострената реторика на Радев не го отличава, а го оприличава. “Намирам лексиката му като на едно ново “Величие", което търси своето място под слънцето".
“Когато се пишат учебниците по история, големите личности остават с някакви неща, които са направили. Радев ще остане с това, че е бил скандализиран, че не е бил допуснат до властта последните 6 месеца", обясни тя.
“Не мисля, че аргументите, разговорите, езикът и доказателствата за корупция въобще са насочени към избирателите. Не мисля, че българските политици вярват във възможността на българския избирател да вземе разумно решение. Това, което те ни поднасят, е спектакъл, насочен един срещу друг. Те играят едни с други и българският избирател е извън тази игра", каза Желев.
