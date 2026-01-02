Пътният експерт Диана Русинова използва социалните мрежи, за да вземе отношение по въвеждането на еврото в България, видя. Публикацията й резултат на пазаруването й в хранителен магазин и начинът по-който й е било върнато ресто. Ето какво написа г-жа Русинова:Родните търговци се опитват да хитруват.Напазарувах от кварталния магазин. Сметката ми беше 11,38 €. Дадох банкнота от 20€. Върнаха ми вместо 8,62€ - 16,85 лв. Какво се оказа, че аз като клиент трябва да играя ролята на обменно бюро за магазините.Това е крайно нелоялна практика - да дадеш лева и да ти върнат евро от 01.01.2026. до 01.02.2026 г. Може, но обратното НЕ.