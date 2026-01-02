Диана Русинова: Родните търговци се опитват да хитруват
Родните търговци се опитват да хитруват.
Напазарувах от кварталния магазин. Сметката ми беше 11,38 €. Дадох банкнота от 20€. Върнаха ми вместо 8,62€ - 16,85 лв. Какво се оказа, че аз като клиент трябва да играя ролята на обменно бюро за магазините.
Това е крайно нелоялна практика - да дадеш лева и да ти върнат евро от 01.01.2026. до 01.02.2026 г. Може, но обратното НЕ.
Още по темата
/
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализираха за нередности при фитнес абонаментите
16:47
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
11:41
Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
11:40
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
09:08
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
Още от категорията
/
Земетресение в България
16:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Алиса
преди 9 мин.
Дрън-дрън ярина! Скъсаха се да обясняват по нсички медии как се правят нещата. Ясно е, че винаги има някой неразбрал, но не е ясно защо точно той все обяснява на другите.
leone
преди 17 мин.
Тази,, отворена,, госпожа много добре знае, че ако наличност на Евро е свършило се връщат левове. Да не се прави на чукната с мокър парцал. А има и карти за плащане...
Пловдив 1912 БПФК
преди 44 мин.
Тая само мрънка , все недоволна от всичко...ми плати с карта , аман от такива !!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.