|Диана Русинова: Този участък трябва да стане "черна точка"
Русинова обясни още, че се очаква тази седмица да излезе и подробният доклад за отсечката.
Тази седмица ще публикуваме подобния доклад, който изготвихме за участък от път I-1 от разклона за с. Каменна Рикса (км 86+330) до км 87+000.
За съжаление отново имаме значително количество дефицити и опасности за участниците в движението. Докладът се пише бавно поради много неща, които трябва да бъдат описани и анализирани.
Ще предложим този участък също да бъде включен като участък с концентрация на ПТП или "черна точка". Това е една от многото опасни пътни отсечки, които след приемането на новата наредба за установяване и определяне на УКПТП, ДАБДП премахна по административен път без реално да са обезопасени по никакъв начин.
Намирам, че имаме нужда от нова методика и цялостна програма за управлението на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия. В крайна сметка това са реални опасности, зад които стоят реални съдби и животът и здравето на хората, които са поставени на карта заради малка административна победа на група чиновници.
