Диана Русинова саботира рали "Пампорово"!
От ЕЦТП по някакъв начин са въздействали на АПИ и е била наложена забрана за използване на пътищата, които се стопанисват от тях, споделят източниците ни.
"Доводите спрямо рали дисциплината са абсолютно неоснователни и ще бъдат оборени, но е факт, че състезанието е отменено! За утре се планира реакция от всички участници, организатори, маршали, партньори и въвлечени в състезанието", коментираха пред "Фокус" запознати с темата.
Отборите са били вече в Пампорово, направили са опознаване на трасето, генерирали са разходи, когато им е било съобщено, че ралито се отменя. Заради това се готви колективен иск.
Според участници в състезанието ЕЦТП няма нужната експертиза и адекватна оценка да отменя автомобилни състезания.
