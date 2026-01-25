През седмицата светът на модата загуби една от своите легенди – Валентино, дизайнерът, превърнал висшата мода в изкуство, роклята в скулптура на женствеността, а червеното – в символ на живота, любовта и страстта. За маестрото разказва младото българско момиче, което дефилира по най-големите световни подиуми – моделът Димана Сърменова. Тя е последната българка, която участва в ревю на Валентино.19-годишната Димана не е планирала да стане модел, но животът я отвежда на сцените на най-великите дизайнери. Освен модата, тя е съавтор на софтуер, помагащ за изучаването на езика на глухонемите. Дъщеря е на актьора и директор на Сатиричния театър Калин Сърменов, но вече гради свой собствен път във висшата мода."Те имат много голямо усещане за семейство… и всъщност хората приеха много тежко това, че Валентино си отиде. Едва ли не – член от семейството си отива“, разказва Димана за атмосферата зад кулисите. Тя допълва, че дизайнерите се грижат моделите да се чувстват добре и да се приобщават към тяхната общност – среда, която е много семейна и приятелска, пише NOVA.Димана признава, че животът далеч от семейството е труден: "От юни се преместих в Париж и се прибирах само за Нова година и Коледа. Най-голямата жертва е времето с близките“. Все пак тя се гордее с баща си и благодарна за подкрепата му: "Горда съм да бъда негова дъщеря, но когато стане въпрос за работа, искам да бъда просто Димана“.За нея успехът се измерва с щастието и удовлетворението: "Най-големият успех е да се занимаваш с нещо, което ти носи радост и смисъл в живота. Това баща ми винаги ме е учил“.