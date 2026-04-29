Таван на цените и начинът да се овладеят галопиращите цени, това мнение изрази председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров пред Радио ФОКУС.

"Според мен това е единственият бърз начин, защото това, което КЗК констатира - надценка между 70 и 110% - това е огромно изкривяване на пазара", категоричен бе той.

"Има един закон, който Министерството на земеделието в предния мандат разработи, с пълното участие на сектора на млекопреработката, млекопроизводството и т.н. Той е в такава степен подготвен, защото е минал на второ обществено обсъждане, че с много малки корекции или дори без тях може да влезе в сила и по този начин да се върне пропорцията и справедливостта“, подчерта Зоров.

По думите му фермерите изнемогват и стигат до фалити заради ниските ставки на суровината, идваща не само от българските млекопреработвателни предприятия, но и от чужбина, давайки пример с Унгария.

Той подчерта, че таванът на надценките се изполва в много държави като мярка срещу инфлацията.