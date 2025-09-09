ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Димитър Зоров: Тази година е най-тежката от 20 години насам за производство на груби фуражи
Пшеницата и царевицата представляват не повече от 20% от общата хранителна дажба, докато останалите 80% са сено и силажи. "Ако миналата година се добиваше едно количество, сега се добива под половината от това количество. Това прави положението на фермера незавидно“, поясни Зоров.
Ако потребителите искат да консумират качествена храна, тя ще бъде на по-висока цена, предупреди той. "За да остане на същата цена, държавата и Европейският съюз под различни форми на субсидиране трябва да подпомагат. Но виждаме, че за следващия програмен период Европейският съюз иска да отреже селскостопанския бюджет за Европа с 20-30%, за да има пари за бомби, оръжие и милитаризация“, коментира председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.
Министерство на земеделието също не може да подпомогне фермерите, тъй като бюджетът за подпомагане тази година е орязан заради влизането в еврозоната. "Дори националните помощи ги няма. Какво да направи Министерството, освен някакво балансирано разпределение в цялата верига на евентуални приходи? Това го прави със Закона за ограничаване на надценката. Но както виждате, всички търговски вериги, техните лобита стенат, все едно са пред умиране“, добави Димитър Зоров.
Според него реалната цена на литър прясно мляко с минимална печалба за производителя не трябва да бъде под 1,50 лева, без включено ДДС. "Говорим за сурово мляко. Но на този етап няма кой да го плати. Търговските вериги са пуснали съобщения до предприятията, че до края на годината не приемат увеличение на цени. Какво значи, че не приемаш, при положение че има обективни фактори, които влияят на този пазар? Или това е един план на Стара Европа да унищожи цялото първично производство в България и да станем само едни консуматори – може би е това“, допълни председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 846
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:55 / 09.09.2025
Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здр...
16:08 / 09.09.2025
Съдиите обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски ше...
16:00 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:55 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
17:33 / 09.09.2025
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна
14:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
15:49 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета