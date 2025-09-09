Димитър Зоров: Тази година е най-тежката от 20 години насам за производство на груби фуражи

© Тази година е най-тежката от 20 години насам за производство на груби фуражи заради климатичните условия. Храната за животните ще е много по-скъпа. Това каза председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Пшеницата и царевицата представляват не повече от 20% от общата хранителна дажба, докато останалите 80% са сено и силажи. "Ако миналата година се добиваше едно количество, сега се добива под половината от това количество. Това прави положението на фермера незавидно“, поясни Зоров.



Ако потребителите искат да консумират качествена храна, тя ще бъде на по-висока цена, предупреди той. "За да остане на същата цена, държавата и Европейският съюз под различни форми на субсидиране трябва да подпомагат. Но виждаме, че за следващия програмен период Европейският съюз иска да отреже селскостопанския бюджет за Европа с 20-30%, за да има пари за бомби, оръжие и милитаризация“, коментира председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.



Министерство на земеделието също не може да подпомогне фермерите, тъй като бюджетът за подпомагане тази година е орязан заради влизането в еврозоната. "Дори националните помощи ги няма. Какво да направи Министерството, освен някакво балансирано разпределение в цялата верига на евентуални приходи? Това го прави със Закона за ограничаване на надценката. Но както виждате, всички търговски вериги, техните лобита стенат, все едно са пред умиране“, добави Димитър Зоров.



Според него реалната цена на литър прясно мляко с минимална печалба за производителя не трябва да бъде под 1,50 лева, без включено ДДС. "Говорим за сурово мляко. Но на този етап няма кой да го плати. Търговските вериги са пуснали съобщения до предприятията, че до края на годината не приемат увеличение на цени. Какво значи, че не приемаш, при положение че има обективни фактори, които влияят на този пазар? Или това е един план на Стара Европа да унищожи цялото първично производство в България и да станем само едни консуматори – може би е това“, допълни председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.