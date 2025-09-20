Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции
Автор: Екип Burgas24.bg 20:49Коментари (0)192
©
Банковият сектор в България е в изключително стабилно състояние и това е жизненоважно за развитието на икономиката. Показателите, по които се оценява устойчивостта на банките, сочат ясна картина – финансовата система у нас се намира в една от най-силните си позиции през последните години. Това заяви в интервю пред телевизия Bulgaria ON AIR Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка и кънтри мениджър на KBC Груп в България.

Ликвидността в сектора е на високо ниво – съотношението между кредити и депозити е около 75%. С други думи, наличните депозити надвишават предоставените кредити, което гарантира спокойствие както за клиентите, така и за самите банки. Това е сигурен знак, че системата разполага с достатъчно ресурс да посрещне нуждите на бизнеса и домакинствата.

Не по-малко впечатляваща е и ефективността – разходите към приходите в банките са едва около 40%. Подобен резултат е определян като "отличен“ стандарт в международен план и показва, че институциите управляват разумно своите ресурси.

Капитализацията на сектора достига близо 20%, което е показател за стабилност и надеждна защита при евентуални сътресения. В същото време нивото на необслужваните или т.нар. "лоши“ кредити е под 3% – стойност, която е значително по-ниска от средните нива в Европа.

Друг любопитен факт е, че България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции. Това прави услугите по-достъпни за потребителите и увеличава доверието към финансовата система.

Що се отнася до лихвите, ситуацията е също уникална. Българските банки предлагат едни от най-ниските лихвени проценти и по кредитите, и по депозитите в Европа. Това означава, че въпреки ограничените приходи от лихви, секторът компенсира с устойчивост и висока ликвидност. От една страна, потребителите се радват на достъпно кредитиране, а от друга – депозитите остават сигурно място за спестявания, макар и с по-ниска доходност.

Всички тези фактори изграждат картина на стабилен, ефективен и конкурентоспособен банков сектор, който продължава да бъде опора за българската икономика.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
17:36 / 20.09.2025
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов...
13:39 / 20.09.2025
Голям успех за български лекари, поставиха 3D принтирана изкустве...
13:38 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
13:36 / 20.09.2025
Какво се случва на магистралата? Отбиват камиони в аварийната лен...
13:42 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Бургас иска още два имота от държавата за новите паркоместа по бул. "Мария Луиза"
12:15 / 19.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Ружа Игнатова попадна под ударите на прокуратурата
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: