Директорката на градината, в която е работила убитата жена: Беше оригинално бижу!
Автор: Цвети Тончева 14:35Коментари (0)202
Тук е работела убитата жена
Димитрина Грозева, ли? Тя беше оригинално бижу! Това каза за Plovdiv24.bg Марияна Янчевска, директор на детската градина в кв. "Дебър" в Първомай, където е работила жената, открита мъртва от сина си в банята, наръгана с нож тази сутрин. 

Димитрина е само на 44 години, работила е дълги години в градината.

"На мухата прави път, услужлива, засмяна, всеотдайна майка и съпруга, никой в квартала не може да каже нищо лошо за нея. Здравко, мъжът й, също е толкова добър, а децата са така възпитани", разказа още директорката.

Всички в квартала са в потрес, не могат да си обяснят как е станало. 

"Веднага звъннах на съпруга на една моя учителка, която скоро почина. Той каза, че се работило по версия самоубийство или убийство. Преди два дни бяхме с нея да купуваме цветя, тя беше запален цветар, никой нищо лошо за нея не може да каже, страшна трагедия!", добави Янчевска.

Димитрина Грозева има и дъщеря, която е студентка и скоро си е била в къщи. А синът им тази година през май ще бъде абитуриент. 

"Не е била в депресия, не е била отчаяна, напротив, имаше планове за бъдещето. Тя е отличен професионалист, това е шок за всички в "Дебър"!

Познавайки своята служителка, директорката мисли, че това няма как да е самоубийство, по-скоро допуска да е извършено от външен човек. Мъжът й е бил на смяна през нощта, той често давал такива. 

В квартала не е имало престъпност досега, макар че има цяла ромска махала. Ромите там били много разбрани.








