Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
По закон обмяната на левове в евро трябва да се извършва във всички банки. "Трябва да се обменят както банкноти, така и монети по фиксинга, без налагане на допълнителни такси или комисионни. Някои клонове на банки обаче започват да изискват най-различни декларации и формуляри от хора, които не са клиенти на банката, което е абсолютно ненужно, излишно и има за цел да отпрати хората. Това не бива да се случва“, заяви Николов.
Втората група нарушения са свързани с необоснованото повишаване на цените. "Там регламентът е много ясен, а контролът се осъществява от КЗП в сътрудничество с НАП. Направи ми впечатление, че много хора не се обръщат директно към контролните органи, а търсят популяризиране през медии или социални мрежи“, добави директорът на "Активни потребители“.
Третата група сигнали са свързани с отказ на част от по-малките търговци да приемат левове. "Всеки си гледа удобството, това са дребни хитринки. Ако ни откажат плащане в едната или другата валута, трябва да сезираме контролните органи“, подчерта Николов.
В България има регистрирани 150 000 търговски обекта, отбеляза той. "Най-важното на този етап е да не бъдем наивни и да не очакваме, че всеки търговски обект ще бъде проверен. Това не може да се случи. Ние трябва да откриваме проблемите и да сезираме контролните органи. Ефективността им ще бъде правопропорционална на активността на потребителите, защото ние сме най-многобройните инспектори и ако подаваме своевременно сигнали, това ще направи тяхната дейност много по-ефективна“, обясни Николов.
Той очаква, че през следващите месеци инфлацията ще започне да се успокоява. "Опитът от другите държави показва, че навсякъде след първоначалното напрежение винаги настъпва успокояване, буквално месец след въвеждането. Ако приемем, че ефектът на закръгленията се дължи на еврото, той трябва да бъде изконсумиран в рамките на първия месец и след това да няма такива необясними промени в цените“, обясни Богомил Николов.
20:15
