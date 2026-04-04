Има опит за политическо влияние върху проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това заяви пред bTV изпълнителният директор на агенцията д-р Ангел Мавровски.

"Хора от властта с телефонни обаждания се опитват да влияят – на определени места да не се влиза, да не се извършват проверки или как да протече проверката. Това няма как да стане и съм предупредил министъра. Не са еднократни случаите“, обясни той и допълни, че има теч на информация в агенцията.

По думите му проверката в Лесидрен е след сигнал от граждани: "Заснето е, дадена ни е информация, отишли са колегите на място и са установили изливане на кръв извън обекта по неправомерен начин, разхвърляни кости. Дали са им предписание, което трябва да изпълнят, за да функционират отново“. Мавровски отрече проверката да има политически елемент. Обясни, че не знае дружеството да е свързано с кандидат за депутат от БСП.

През последните 2 седмици има няколко затворени кланици и фирми за преработка на месо. Проверки показаха и незаконен внос на животни от Румъния у нас, както и терени с изхвърлени трупове на животни. Всичко това се случва на фона на наближаващите великденски празници.

Мавровски препоръча на потребителите, ако купуват агнешко месо от ферми – да търсят утвърдени търговци, които спазват законовите норми.

"Ако купуват от магазин, трябва да следят за дата на замразяване и размразяване. Има случаи, в които замразеното месо се смесва с прясното, въпреки че цената е доста различна. Ако месото е добито от кланица – да гледат за синия печат за българско месо. Ако липсва печат, месото е без произход“, обясни Мавровски.

По думите му проверките в страната, които текат в момента, са рутинни, а не кампанийни. Той допълни, че в някои области има близо 70% осуетяване на инспекциите в животновъдни обекти.

"Рязко се разболяват собственици, рязко преминават границата. Тези хора чертаят пасища, които ограничават дейността на истинските фермери, но реално обявеният брой животни не отговаря. Предходното управление беше пуснало едно перденце върху информационната система ВЕТИС, която показва какви животни има в даден животновъден обект“, допълни изпълнителният директор на БАБХ.

Той разказа, че има случаи, в които инспекторите "влизат“ с дрон на проверка, защото никой не ги допуска до обектите. Оказало се, че стадо от 630 говеда се е "изгубило“. Според него злоупотребите са за милиони.