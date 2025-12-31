В последните седмици често се говори за очаквани приходи и завишени очаквания към Националната агенция за приходите (НАП), включително и във връзка с бюджета за 2026 г. Равносметката направи в първото си телевизионно интервю в ефира на БНТ изпълнителният директор на НАП Христо Марков."При всички случаи приемането ни в еврозоната ще се отрази положително. Като 21-вата страна, която ще използва еврото във втората по сила икономическа зона в света с над 341 милиона потребители, ефектът върху приходите ще бъде положителен", заяви Марков.В последните месеци НАП беше натоварена с мащабни проверки, включително за необосновано покачване на цените и коректно обозначаване на цени в евро и лева."Ние сме натоварени с функциите да защитим потребителите. Два вида проверки се правят – за необосновано покачване на цените и дали правилно е изписано на фискалния бон цената в евро, в лева и курсът", обясни Марков.По думите му при първите 700 проверки нарушенията са под 10%:"Това за нас е доста добре. При втория вид проверки броят на наказателните постановления е още по-незначителен. Няма защо да се притесняват търговците, които работят разумно и необосновано не вдигат цените."Как се доказва необосновано поскъпване?"Много е трудно, защото се касае за голям набор от документи – фактори от доставчици, разходи, за да се установи дали има необосновано покачване на цената. Не във всички случаи има", каза директорът на НАП.Обосновано поскъпване според него е това, което се дължи на:"Увеличение на работната заплата, повишение на тока и други документално доказани разходи, които влияят върху пазарната цена."От януари НАП ще извършва над 400 проверки на ден."Ще сваляме цените в деня на проверката и след 10 дни ще проверяваме отново същия обект. Това е с цел да не затрудняваме бизнеса, защото иначе проверките стават дълги и ефектът се губи", обясни Марков.И допълни:"Искам да успокоя бизнеса – търговците, които са честни и коректни, няма да пострадат. Приходите от ДДС тази година са с 2 милиарда и 800 милиона повече – около 24% спрямо миналата година", каза Марков.По оперативни данни общите приходи са 50 милиарда и 905 милиона лева – 21% ръст и рекорден приход от над 8 милиарда и 900 милиона.Причините:"Мерки за изсветляване на сивата икономика, по-ефективна работа на администрацията, както и съдействие от бизнеса и гражданите."НАП следи внимателно и сделките с имоти."Следим колко кеш се изважда и колко влиза. Това са бъдещи проверки и бъдещи клиенти на НАП", заяви Марков.По отношение на данъчните оценки той призна:"От 10 години се води този спор. Имаше предложения за два вида оценки, но не се приеха. Търсим законодателни възможности."Във връзка с данъчните декларации при еврото, Марков каза, че всички декларации за отчетен период до 31.12.2025 г. се подават в лева, но се плащат в евро.