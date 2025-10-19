ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на "Пирогов": Ограничете телефоните до 20 минути на ден!
Лекарят даде и препоръки към родителите за по-здравословен начин на живот на децата им:
- Ограничаване на телефоните до 20 минути на ден;
- Спиране на фаст фууда – вредните храни;
- Повече движение и спорт.
Личната рецепта за здраве на д-р Димитров е да има повече обич и добро отношение между хората.
