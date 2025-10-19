Той е работил като реаниматор, има специалност Педиатрия, освен това е бил лекар на националния отбор по лека атлетика. За своя професионален път в медицината говори директорът на болница "Пирогов" д-р Валентин Димитров в ефира на NOVA NEWS.Лекарят даде и препоръки към родителите за по-здравословен начин на живот на децата им:- Ограничаване на телефоните до 20 минути на ден;- Спиране на фаст фууда – вредните храни;- Повече движение и спорт.Личната рецепта за здраве на д-р Димитров е да има повече обич и добро отношение между хората.