Директорът на РДНСК-Бургас: Просто ни сигнализират за извършено строителство

© bTV Около 15 часа днес в дирекцията за строителен контрол влезе екип от икономическа полиция. И към 19 ч. служителите също проверяват строителството на "Елените“ по заповед на регионалния министър.



Проверката е част от това, че е започналото разследване в рамките на досъдебното производство за инцидента на "Елените“.



Директорът на РДНСК Бургас не успя да обясни какъв е резултатът от проверката по единствения сигнал, постъпил още през 2015 година относно строителството на "Елените“.



Полицията иска копие на всички документи по изградените сгради, водни и отводнителни съоръжения във вилното селище. В официално становище от РДНСК заявяват, че съдействат изцяло на досъдебното производство. До момента при тях има само един сигнал - от 2015 година, пише bTV.



"Сигналът е от Басейнова дирекция и това е. Просто ни сигнализират за извършено строителство. Просто ни сигнализират и ние сме го изпратили към община Несебър“, каза инж. Янчо Райков, директор на РДНСК – Бургас.



Икономическа полиция влезе и в Регионалната екоинспекция. Към момента няма данни за претърсвания и арести.