ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Директорът на полицията в Ръсе е бил пребит пред очите на жена си и сина си
Според последната информация състоянието на Кожухаров е тежко, но според уверенията на лекуващите го медици, животът му е вън от опасност след направената животоспасяваща операция.
Вследствие на жестокия побой той е загубил около 1.5 литра кръв. Благодарение на адекватната и професионална лекарска намеса, единият му бъбрек е бил спасен. Възстановяването на старши комисар Кожухаров да продължи около два месеца.
Инцидентът е станал в ранните часове в четвъртък. След направена забележка от страна на съседа към дрифтаджиите тяхната реакцията е била изключително агресивна и последвал физически сблъсък, въпреки че полицейският началник се е легитимирал.
Извършителите на нападението са изяснени и задържани. Те са четирима младежи, трима от които на 19 години и един непълнолетен – на 15 години. По първоначална информация те нямат предишни криминални прояви.
Срещу задържаните прокуратурата вече е повдигнала две обвинения. разследването продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полиция...
08:42 / 05.09.2025
Слънчево и топло време днес
08:39 / 05.09.2025
Празник е! Занемареният външен вид днес е "покана" за болести
08:38 / 05.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
21:32 / 04.09.2025
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загуби...
21:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органит...
21:33 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета