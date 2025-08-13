Новини
Диян Стаматов: Образованието е в криза! Лидерите ги няма 
Автор: Илиана Пенова 10:14Коментари (0)75
Криза в образованието! Ледерите ги няма. Така коментира в своя Фейсбук профил председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов, изключително малкия брои кандидати за началници на РУО. 

Ето какви числа посочи той: 

София – 5

Перник – 1

Велико Търново – 4

Бургас – 1

Стаматов отбеляза, че заплата е 3700 лв. бруто (~3000 лв. нето), отговорността 

е да водиш цялата образователна система в региона.

"Днес почти няма желаещи. Утре може да няма и кой да бъде назначен.

Ако искаме силно образование, трябва да привлечем и задържим силни лидери:

По-достойно заплащане. Защита от политически натиск. Подготовка на ново поколение управленци. Лидери не се раждат — те се изграждат, подкрепят и задържат", пише още той.








