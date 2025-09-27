Диян Стаматов: Перфектният учител не се измерва с това колко често използва нови технологии

© Не търсете "перфектния учител“. Често си представяме, че той е нещо като супергерой – строг, но без да стресира; млад, но с дългогодишен опит; новатор, но верен на традициите. Списъкът с тези противоречиви очаквания става безкраен, а тежестта му – непосилна. Това написа във Фейсбук председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.



Все едно искаме от един човек да жонглира с гравитацията!



Истината е много по-проста – и много по-силна:



Перфектният учител не се определя от методики или години стаж.



Не се измерва с броя домашни или с това колко често използва нови технологии.



Перфектният учител има само две качества:



обича работата си.



Тази искра превръща урока в приключение и рутината – в мисия.



обича децата.



Този компас винаги сочи към търпение, емпатия и вяра в потенциала на всяко дете.



