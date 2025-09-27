ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Диян Стаматов: Перфектният учител не се измерва с това колко често използва нови технологии
Ето какво още пише в публикацията:
Все едно искаме от един човек да жонглира с гравитацията!
Истината е много по-проста – и много по-силна:
Перфектният учител не се определя от методики или години стаж.
Не се измерва с броя домашни или с това колко често използва нови технологии.
Перфектният учител има само две качества:
обича работата си.
Тази искра превръща урока в приключение и рутината – в мисия.
обича децата.
Този компас винаги сочи към търпение, емпатия и вяра в потенциала на всяко дете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъка...
13:03 / 27.09.2025
Проф. Георги Близнашки: Буря в чаша вода
13:04 / 27.09.2025
Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани...
12:15 / 27.09.2025
Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те...
12:15 / 27.09.2025
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скорост...
12:15 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:15 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета