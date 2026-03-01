Българската дизайнерка Евгения Борисова съобщи, че в Дубай е задействана система за предупреждение за опасност, като хората са получили алармени сигнали на телефоните си и са се евакуирали към подземни паркинги.По думите ѝ всичко се е случило без предварителна информация или ясни инструкции. "Никаква информация или подготовка за такъв случай. Хаос и неведение. Никакви инструкции, само да не се излиза и да се стои далеч от прозорците", допълва тя."Всички българи, които се радват че техни сънародници са в капан за мен не са хора. Всички, които се молят за другите хора независимо от националнастта им Благодаря. Животът е колело и е с начало и край за всяко човешко същество, което се е родило. Смирението мили хора ще ви направи човеци, ако не ще го научите по трудния начин. Толкова злоба в някои хора, че не знам как не са се отровили от собствената си жлъч и омраза. Бог да пази всички ни!", написа тя в социалната мрежа.