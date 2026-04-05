Дизелът отчита плавно увеличени от 1.68 до 1.74 евро за литър от началото на април месец до сега. Според справка на ФОКУС в сайта на НАП цената на бензина А95 се запазва 1,46 евро. Средната цена на дизела се е повишила с 3 цента само за ден в периода 3- 4 април.
От началото на войната в Иран дизелът е поскъпнал с близо 47 цента.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви по-рано, че близо 60 000 ще бъдат подадените заявления за тази компенсация от 20 евро за цените на горивата. До средата на април ще бъдат изплатени сумите за месец март.
