Дизелът отчита плавно увеличени от 1.68 до 1.74 евро за литър от началото на април месец до сега. Според справка на ФОКУС в сайта на НАП цената на бензина А95 се запазва 1,46 евро. Средната цена на дизела се е повишила с 3 цента само за ден в периода 3- 4 април.

От началото на войната в Иран дизелът е поскъпнал с близо 47 цента.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви по-рано, че близо 60 000 ще бъдат подадените заявления за тази компенсация от 20 евро за цените на горивата. До средата на април ще бъдат изплатени сумите за месец март.