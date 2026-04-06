Цената на дизела продължава да се покачва – от 1 април до днес той е поскъпнал с близо 5 цента, показва справка на Fuelo.

Горивото "Дизел премиум" доближава цена от 2 евро за литър – в момента се продава за 1.94 евро. Бензинът засега запазва относително стабилни нива – от началото на април е поскъпнал само с един цент.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви, че се очаква да бъдат подадени около 60 000 заявления за компенсацията от 20 евро за цените на горивата. До средата на април ще бъдат изплатени сумите за месец март.

Кризата с горивата започна на фона на войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток. Припомняме, че вчера американският лидер Доналд Тръмп предупреди, че САЩ може да атакуват електроцентрали и мостове в Иран във вторник, като призова Техеран да отвори Ормузкия проток.