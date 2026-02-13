Всички евробанкноти от първата и втората серия представляват законно платежно средство и следва да се приемат при разплащания. Първата серия включва банкноти с номинали 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € и 500 €, а втората серия – с номинали от 5 € до 200 €.Според чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на дължимо плащане. Това означава, че търговец не може да откаже разплащане с банкнота, освен ако страните не са се договорили предварително за друг начин на плащане.Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г., приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да е правило, включително и за банкнотите с висок номинал - 200 € и 500 €. Изключения са допустими само при обективни причини, съобразени с "принципа на добросъвестност“."Това означава, че когато искаме да платим например с 200-еврова банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност и в този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“, обяснява Георги Чанев от БНБ.Така отказът трябва да бъде изключение, а не правило.БНБ подчертава, че е недопустимо търговците изначално да отказват плащане с конкретен номинал банкноти и напомня на потребителите и бизнеса, че целта е да се гарантира свободното и сигурно използване на евровите банкноти като законно платежно средство.