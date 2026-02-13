Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 или 500 евро?
©
Според чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на дължимо плащане. Това означава, че търговец не може да откаже разплащане с банкнота, освен ако страните не са се договорили предварително за друг начин на плащане.
Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г., приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да е правило, включително и за банкнотите с висок номинал - 200 € и 500 €. Изключения са допустими само при обективни причини, съобразени с "принципа на добросъвестност“.
"Това означава, че когато искаме да платим например с 200-еврова банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност и в този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“, обяснява Георги Чанев от БНБ.
Така отказът трябва да бъде изключение, а не правило.
БНБ подчертава, че е недопустимо търговците изначално да отказват плащане с конкретен номинал банкноти и напомня на потребителите и бизнеса, че целта е да се гарантира свободното и сигурно използване на евровите банкноти като законно платежно средство.
Още по темата
/
С нарастването на доходите цените в сектора на услугите имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
12:52
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
07.02
Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
07.02
Още от категорията
/
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
20:11
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
15:10
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
10:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.