Православните християни отбелязват в днешния ден Разпети петък. Това е най-тъжният ден от годината в църковния календар, тъй като Божият син Иисус Христос е разпънат на кръста.
Сутринта в храмовете в цялата страна се отслужват така наречените Царски часове, по време на които се изнася Плащаницата. Тя символизира плата, с който е обвит Христос, когато е положен в гроба след кръстната смърт. Символичният гроб се украсява с цветя, а вярващите минават под него в знак на смирение.
Вечерта се отслужва специалното за този ден богослужение – Опело Христово. Вярващите обикалят храмовете в литийни шествия.
Поклонението пред плащаницата продължава две денонощия. В събота късно вечерта тя се внася обратно в олтара минути преди пасхалното шествие на Кръста.
На този ден от Страстната седмица постът в Православната църква е особено строг. Днес нито се яде, нито се пие (дори вода). На разпети петък те трябва да се подхваща каквато и да е работа.
