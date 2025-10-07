ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Днес е чакан от пенсионерите ден
Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.
За изплащането на обезщетенията за безработица през този месец ще бъде на 15 октомври.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 719
|предишна страница [ 1/120 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Обрат с кръвната проба за амфетамин на пилота, врязал се в публик...
21:17 / 06.10.2025
Хванаха 113 кг канабис в камион, пътуващ от България за Турция
21:16 / 06.10.2025
Доц. Георги Костов: Елените и Царево показват, че не се учим от г...
21:17 / 06.10.2025
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакин...
19:30 / 06.10.2025
Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в Елен...
19:30 / 06.10.2025
Борисов отговори за публикация на WSJ
19:29 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
17:45 / 05.10.2025
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
16:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета