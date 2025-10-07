Новини
Днес е чакан от пенсионерите ден
Автор: Елиза Дечева 08:58Коментари (0)101
©
От днес започва изплащането на пенсиите за октомври тази година чрез пощенските станции. Изплащането ще завърши на 20 октомври (понеделник), обявиха от НОИ.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

За изплащането на обезщетенията за безработица през този месец ще бъде на 15 октомври.



