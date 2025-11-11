Днес е голям празник, ето кой има имен ден
Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за закрилник и на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път.
Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома.
Св. Мина бил войник в Египет. За вярата след мъчения бил посечен с меч в 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на военачалника Фирмилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиан и Максимиан (284-305 г.). Те издали указ да се предават на мъчения и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите.
Според указа вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения. Тогава блаженият Мина, като не желаел да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее със зверовете, отколкото с хора, които не познават Бога.
Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавайки се в Божия Закон, с пост и молитва, очиствайки душата си и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог. Така изминало доста дълго време.
В народните представи Свети Мина е бил господар на вълците, които трябвало да пуска и да прибира.
Неговият празник бележи средата на така наречените Вълчи празници - от Архангеловден до Коледни Заговезни - времето, в което вълците бесуват. От днес започват "Вълчите празници", които водят след себе си най-дългите нощи. По това време хората довършвали всички започнати ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които можели да се промъкнат тенци, караконджоли и други зли сили.
На този ден празнуват носещите имената Виктор, Виктория и Минчо, Минка.
