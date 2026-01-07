Днес изплащат първите пенсии в евро
©
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари. Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.
Още по темата
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:08
Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
09:41
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
06.01
Още от категорията
/
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
09:58
Как една запетая беше причината съдия от да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
06.01
НОИ с важна информация
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Borislav123
преди 1 ч. и 7 мин.
Исторически ще е, когато те не се чувстват като просяци в страната, която са изградили с труда си. Когато не молят децата си за помощ, за някой лев, за лекарства, за хляб или кисело мляко. Когато месото не е лукс. Когато получават уважение и достойно отношение. Тогава ще е нов етап за България и нейните пенсионери, отдали живот за Родината. Но сглобкаджиите, съюзили се с мафията, знаеща само да краде и да продава и предава идеали, не разбират това. Модерните еничари работят с опорки, с кухи лозунги и глупави клишета. Но и техният край е скоро.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.