Днес лошите действия се връщат двойно
©
Поверия
Ако вечерта на 24 март небето е ясно, очаквайте затопляне. Високите облаци означават хубаво време.
Според народните вярвания, на този ден след обяд трябва да се избягва тежък физически труд: не се чисти, не се пере, не се шие - всичко това се смята за нежелателно и дори греховно. Не бива да се обиждат нито хора, нито животни, защото се смята, че негативните действия на този ден се връщат двойно. Също така не е прието да се ходи на гости или да се приемат гости в къщата.
Съществува древен народен обичай: преди да посети църквата, цялото семейство трябва да обиколи къщата три пъти с молитва. Вярвало се е, че това предпазва дома от всякакви нещастия и лоши влияния.
Имен ден празнуват: Зарко, Захари, Захарина, Хари
Още от категорията
/
Шофьор на линейка: Вижте дневния ни купон, дайте го на господата в София! Дажбата ни е 1,02 евро за 12-часово дежурство!
23.03
Експерт: Не мисля, че бензинът ще стигне 1,6 евро, но на някои бензиностанции дизелът вече струва толкова
23.03
Константин Кацаров към Иво Аръков: Пинокио, не ме разбирай погрешно! Нямаме нищо лично към теб. Знаем, че си капка в океана и че всичко ти е законно
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.