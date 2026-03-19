Днес не се карайте с близките си, не плачете и не мързелувайте
© Plovdiv24.bg
Светите Хрисант и Дария живеят в Рим през III век. Въпреки езическата среда, те приемат християнството и посвещават живота си на молитва и помощ за болните и бедните. Заради отказа си да се отрекат от Христа по време на гоненията, двамата съпрузи преминават през жестоки мъчения и приемат мъченическа смърт, оставайки верни един на друг и на вярата си.
През този ден не бива да се носят скъсани дрехи, иначе това може да лиши дома от просперитет и радост. Вярва се, че ако плачете или се карате с близките си на 19 март, цялата ви година ще премине в конфликти и тъга. Денят не е подходящ за мързел, ако искате да запазите благополучието в семейството.
Още от категорията
/
Шофьор: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
18.03
16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.