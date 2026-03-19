На 19 март православният свят отдава почит към светите мъченици Хрисант и Дария – символ на съпружеска вярност и несломим християнски дух. Денят е наситен с народни поверия, свързани с облеклото и поведението, които според традицията определят благополучието на семейството през цялата година.Светите Хрисант и Дария живеят в Рим през III век. Въпреки езическата среда, те приемат християнството и посвещават живота си на молитва и помощ за болните и бедните. Заради отказа си да се отрекат от Христа по време на гоненията, двамата съпрузи преминават през жестоки мъчения и приемат мъченическа смърт, оставайки верни един на друг и на вярата си.През този ден не бива да се носят скъсани дрехи, иначе това може да лиши дома от просперитет и радост. Вярва се, че ако плачете или се карате с близките си на 19 март, цялата ви година ще премине в конфликти и тъга. Денят не е подходящ за мързел, ако искате да запазите благополучието в семейството.