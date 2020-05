Днес отбелязваме Деня на Европа и Деня на победата

© Европа ще отбележи по различен начин тази година своя празник заради пандемията с коронавируса. Тъй като традиционният ден на отворените врати не може да се състои, Европейският парламент и другите европейски институции пренасят честванията онлайн.



Сред главните събития на деня е дебатът на живо с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли.



Програмата предвижда интервюта във фейсбук със заместник-председателите на парламента Отмар Карас и Катарина Барли, видео послания от лидерите на политическите групи, виртуално посещение на пленарната зала в Брюксел и експертна дискусия за Робер Шуман и неговата визия за Европа. На разположение ще бъде и онлайн изложба на предмети от архивите на парламента.



Днешният ден на Европа ще бъде отбелязан и със специално включване на живо в интернет под наслов "Заедно като един - Together as one", съобщават от министерството на културата.



По време на едночасов стрийминг от Виена деветима изпълнители от страни от Европейския съюз ще изпълнят Деветата симфония на Бетовен, приета за химн на Съюза, за 9 минути, като си предават щафетата и всеки представи своя интерпретация в различен музикален стил. Началото на живото излъчване е в 12 българско време.



Братята Константин и Александър Владигерови са сред деветимата артисти, които от своите домове ще поздравят гражданите на европейската общност, а стилът им на изпълнение ще бъде балкански джаз и класика.