|Днес откриват 79-ия международен технически панаир
79-ото издание на Международен технически панаир откроява направленията, в които се развива индустрията. Участват 211 компании – директни производители и търговски представители от цял свят. Те представят модерното екологично строителство, машиностроенето, енергетиката, дигиталните технологии в производството, дома и търговията, тежка техника и скоростен жп транспорт, електротехника и оборудване за текстилната промишленост
Актуалните тенденции и иновации са отличителни характеристики на Техническия панаир и си струва да се видят, защото променят индустриалните браншове. 79-ото издание впечатлява с иновациите на български фирми. Родният бизнес все повече залага на собствени рационализации и нововъведения. Сред претендентите за златни медали с диплом са машини, технологии, дигитални разработки за контрол и управление на различни процеси. Иновациите във всички категории са подчинени на стремежа към икономия на ресурси, екологична безопасност и сигурност в извънредни ситуации. До момента са постъпили над 32 заявки, а носителите на престижния приз ще станат известни на специална тържествена церемония. Тя ще се проведе на 25 септември в зала "Пловдив" на Конгресния център в Пловдивския панаир.
На 79-ия технически панаир са представени следните браншове:
Смарт технологии и енергийна ефективност
Зелена икономика
Строителство
Електроника
Информационни и дигитални технологии
Електромобилност, тежка и комунална техника, оборудване
Енергетика
Екология
Текстилна индустрия
Машиностроене
Международен технически панаир 2025 предлага богата делова програма, която съчетава иновации, стратегически дискусии и бизнес възможности. Сред акцентите се откроява мащабният Balkan–China Silk Road Forum 2025, който събира участници от Европа и Азия за разговори по темите геополитика, технологии и търговия.
Българо-китайските бизнес отношения ще бъдат във фокуса и на конференцията "Експортни брандове на Нантонг“, с B2B срещи и продуктови презентации.
Високо експертно съдържание предлагат лекциите на доц. д-р Григор Сарийски и проф. д-р Иво Христов, които анализират глобалната икономика и технологичната нестабилност.
Съвременните предизвикателства са във фокуса на панела "Киберсигурност“, а бъдещето на логистиката е акцент в панела с решения за автоматизация и проследяване на товари в реално време.
Темата за устойчивото градско развитие ще бъде разгледана на Конференцията "Градски климат и устойчиво развитие на градовете“, организирана от Община Пловдив, ТПП - Пловдив и Енергийна Агенция - Пловдив.
