Днес почитаме светец и чудотворец
©
Светите мъченици Онисифор и Порфирий живели през царуването на римския император Диоклетиан. По време на жестокото гонение на християни, и те се сподобили да претърпят тежки мъчения. Били ги нечовешки по цялото тяло и ги подхвърлили на различни страшни изтезания. След това мъчителите положили Христовите страдалци върху дълги скари и разпалили огън. Накрая ги привързали към свирепи и диви коне. Влачени от конете по каменистата и неравна земя, светите мъченици били напълно разкъсани и в такива мъчения предали душите си на Бога. Вярващите взели тайно през нощта техните останки и ги погребали в селото Панкеан.
Още от категорията
/
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Близки на Стефани: Огромно благодаря! Тя е добре. Медицинският ек...
22:43 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
22:42 / 08.11.2025
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000...
22:36 / 08.11.2025
Добрата новина: Откриха Стефани
20:26 / 08.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.