Днес почитаме светица, покровителка на майките
©
Култът към светицата се разпространява широко през VI век, когато в Константинопол е построена първата черква, носеща нейното име. Тя е смятана за покровител на на родилките и миньорите, на брака, на майчинството, на семейството, на бременните, девиците и вдовиците.
Имен ден имат Анна, както и производните на името като Яна, Янка, Анелия, Ана, Ани.
Още от категорията
/
Васко Кръпката: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
06.12
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Брoкер: Купувачите да внимават с новите проекти, бързите сделки крият рискове за дългосрочната инвестиция
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.