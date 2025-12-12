Днес започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
В нея ще бъдат включени три влекача, тъй като корабът не може да се движи самостоятелно. Двигателите му са извън строя, а в машинното отделение има вода.
Танкерът, който е собственост на китайска компания, заседна край Ахтопол на 5 декември.
До момента от него са евакуирани няколко човека. На борда обаче решиха да останат трима моряци, пише БНТ.
