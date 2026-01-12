В периода 12-16 януари е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на свидетелства за управление на моторни превозни средства (МПС), разбра Burgas24.bg.Това е във връзка с предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец.На 16 януари 2026 г. – петък, пък няма да се приемат заявления за ускорената 3-дневна услуга за издаване на шофьорски книжки за управление на МПС.Предварително се извиняваме за причиненото неудобство, пишат още от МВР.