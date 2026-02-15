Румен Радев съобщи, че най-късно на 4 март той и неговият екип ще внесат за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име. Той посочи, че законовият срок ще бъде спазен. Също така заяви, че ще бъде обявена и програмата на формацията.
Радев обясни, че за участие в предстоящите избори няма време за създаване за парти.
"Ще излезем на тези избори като коалиция с други партии, които имат редовна регистрация", каза още той. Но отказа да назове техните имена, "защото знаете как работи репресивната машина".
Радев подчерта, че се събира голям екип от съмишленици, които да влязат в "разграждане на този олигархичен модел", предаде NOVA.
"Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже", подчерта още досегашният президент.
До 4-ти март Румен Радев внася за регистрация в ЦИК коалиция с ясно име
©
Още по темата
/
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Още от категорията
/
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
16:23
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
13:08
Наталия Киселова: Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира
13:05
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
09:17
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
09:17
Крум Зарков: БСП се справи първа с теста за самостоятелност, за другите партии той тепърва предстои
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.