Както Plovdiv24.bg съобщи легендата на метеорологията Минчо Празников почина преди няколко дни. Той си отиде на 88-годишна възраст. В последните години синоптикът, благодарение на чиито прогнози и най-мрачното време изглеждаше безоблачно, не излизаше абсолютно никъде - силите вече не му стигали даже за разходки из квартала.
"Зле съм, не мога да говоря... Не е само простуда... по-тежко е“, казва с усилие в един от последните телефонни разговори с журналист Минчо Празников.
Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Завършва местната гимназия, а после - физика във Физикоматематическия факултет. 22 години Минчо работи като синоптик във Военновъздушните сили, след това - в Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. През 1998 г. става част от екипа на БНТ, където десетилетия наред представя прогнозата за времето. В телевизията пътят му е слънчев, защото публиката бързо го обиква. Прочут беше с чувството за хумор.
"Лошо време няма. Има лоши жени" – шегуваше се приживе синоптикът. "Нямам богат опит с нежната половина от обществото, защото съм се оженил за първата си любов и съм й останал верен досега", казваше Празников и се чудеше какво би правил без съпругата си Цанка. Запознали се на студентски купон - той учел във Физико-математическия факултет, тя - медицина, а след година били семейство. Цанка е професор патологоанатом. Двамата имат дъщеря Даниела, която е учителка по български език, и внучка Симона.
Минчо Празников ce гордееше с нестандартната си фамилия. Кръстен е на дядо си Минчо опълченец, раняван на два пъти на Шипка. А фамилното име Празников идвало от негов прадядо, който като ученик оправдавал честите си отсъствия от училище с многото църковни празници.
Фамилия Празников остава символ на българската телевизионна прогноза за времето и на една по-човешка, близка до хората телевизия, пише в. "Минаха години".
До края на дните си Минчо Празников остана верен на първата си и единствена любов
Още по темата
/
Още от категорията
/
Шофьор на линейка: Вижте дневния ни купон, дайте го на господата в София! Дажбата ни е 1,02 евро за 12-часово дежурство!
10:02
Експерт: Не мисля, че бензинът ще стигне 1,6 евро, но на някои бензиностанции дизелът вече струва толкова
08:51
Финансовият министър: Към момента цената на дизела е 1,59 евро средно за страната. Бензинът все още е малко по-евтин, около 1,43 евро
08:49
Константин Кацаров към Иво Аръков: Пинокио, не ме разбирай погрешно! Нямаме нищо лично към теб. Знаем, че си капка в океана и че всичко ти е законно
21.03
Президентът за Рамазан Байрам: Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим
20.03
