До късния следобед утре телефоните на НАП ще дават "заето"
В този период е възможно свързването на клиенти с тел. 0700 18 700 и 02 98596801 да бъде временно затруднено. При невъзможност за осъществяване на телефонна връзка със сътрудници на Информационния център на НАП бихте могли да изпращате Вашите запитвания на електронната поща infocenter@nra.bg.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
